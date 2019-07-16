Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a özel beste yaptı
Burak Yılmaz sevdasından vazgeçmeyen Lecce taraftarlarından tecrübeli golcü için beste...
TM Dijital Haber Merkezi
Burak Yılmaz için ikinci kez Beşiktaş'ın kapısını çalan Lecce bu sefer işi bitirmek isterken, sarı kırmızılı taraftarların yıldız golcü için yaptıkları beste dikkat çekti. 1 dakika 20 saniyelik video büyük beğeni toplarken, Burak'ın Lecce'ye gidip gitmeme konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Şarkının sözleri:
"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider
Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor
Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum
Ama Burak, ama Burak, ama Burak
Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz
Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum
Ancak o hala Beşiktaş'ta
Ama Burak, ama Burak, Ama Burak
Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum
Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"