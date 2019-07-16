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  3. Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a özel beste yaptı

Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a özel beste yaptı

Burak Yılmaz sevdasından vazgeçmeyen Lecce taraftarlarından tecrübeli golcü için beste...

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz için ikinci kez Beşiktaş'ın kapısını çalan Lecce bu sefer işi bitirmek isterken, sarı kırmızılı taraftarların yıldız golcü için yaptıkları beste dikkat çekti. 1 dakika 20 saniyelik video büyük beğeni toplarken, Burak'ın Lecce'ye gidip gitmeme konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Şarkının sözleri:

"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider

Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor

Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum

Ama Burak, ama Burak, ama Burak

Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz

Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum

Ancak o hala Beşiktaş'ta 

Ama Burak, ama Burak, Ama Burak 

Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum

Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"

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