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Lecce, Kral'a kavuşabilir

Lecce, Kral'a kavuşabilir

İtalyan basını, Burak’ın Lecce’ye transfer olacağı iddialarını yineledi. Bu hafta işin bitebileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Burak Yılmaz ise, “Kalbim Beşiktaş’ta” paylaşımıyla karşılık verdi.

AKŞAM

BURAK Yılmaz’ın, Beşiktaş’tan ayrılacağı iddiaları İtalyan basınında sıcaklığını koruyor. Tecrübeli golcünün Beşiktaş’ta kalma isteğini defalarca yinelemesine rağmen İtalyan basını, Lecce’ye gideceği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Corriere Dello Sport, “Burak Yılmaz için dönüm noktası Lecce. Lecce bu hafta Burak Yılmaz’a kavuşabilir” ifadelerini kullandı. Haberin ayrıntılarında, “Salento kulübü golcü futbolcunun İtalya’da oynama arzusu nedeniyle müzakereleri sürdürüyor. Bu hafta içinde yaşanacaklar hedefe ulaşmada belirleyici bir süreç olabilir” denildi.

KALBİM BEŞİKTAŞ’TA

Bu haberlere karşılık Burak Yılmaz, kalbinde Beşiktaş olduğunu taliplerine bir kez daha duyurdu. Elinin kalbinin üzerinde olduğu Beşiktaş formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, bir de kalp resmi koyarak kulübüne bağlılığını ifade ett

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