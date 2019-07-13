Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Lecce doktorları Burak'a geliyor

Lecce doktorları Burak'a geliyor

Lecce doktorları Burak'a geliyor

Burak’tan vazgeçmeyen Lecce’nin, hafta içinde sakatlık konusunda bilgi almak için Türkiye’ye doktor göndereceği bildirildi.

AKŞAM

İTALYAN Lecce’nin, Burak ısrarı sürüyüor. İtalyan basınında bu konuda ilginç bir haber dikkat çekti. Önceki gün ameliyat olan ve tarak kemiğine vida atılan Burak Yılmaz’ın durumu hakkında bilgi almak isteyen İtalyan ekibinin, kendi doktorlarını İstanbul’a göndermeye hazırlandığı belirtildi. vivoperlei.calciomercato.com’da yer alan haberde, “Burak Yılmaz’ın sahalara dönüşü konusunda rehabilitasyon süresi endişe verse de Salento kulübü, bazı doktorlarını oyuncuyu ziyarete gönderiyor. Sonra İtalya’ya dönüşlerinde verecekleri rapor, transferin seyrini belirleyecek. Eğer rapor olumlu olursa, Lecce anlaşmayı tamamlayacak. Aksi bir durum olursa proje iptal edilecek” denildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
<p>Tarihi Gün programı bu hafta farklı bir gündem ile karşınızda. Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniv

Türklerin Asya´daki İlk İzleri ve Göktürkler - Konuk: Adil Yılmaz | #TarihiGün Bölüm 7

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakanlık paylaştı! İşte S-400'lerden en net görüntü

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı