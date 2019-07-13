Lecce doktorları Burak'a geliyor

AKŞAM

İTALYAN Lecce’nin, Burak ısrarı sürüyüor. İtalyan basınında bu konuda ilginç bir haber dikkat çekti. Önceki gün ameliyat olan ve tarak kemiğine vida atılan Burak Yılmaz’ın durumu hakkında bilgi almak isteyen İtalyan ekibinin, kendi doktorlarını İstanbul’a göndermeye hazırlandığı belirtildi. vivoperlei.calciomercato.com’da yer alan haberde, “Burak Yılmaz’ın sahalara dönüşü konusunda rehabilitasyon süresi endişe verse de Salento kulübü, bazı doktorlarını oyuncuyu ziyarete gönderiyor. Sonra İtalya’ya dönüşlerinde verecekleri rapor, transferin seyrini belirleyecek. Eğer rapor olumlu olursa, Lecce anlaşmayı tamamlayacak. Aksi bir durum olursa proje iptal edilecek” denildi.