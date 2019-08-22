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Beşiktaş'ın golcü oyuncusuyla ilgilenen fakat transferi bir türlü sonuçlandıramayan Lecce, Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli golcü için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro teklif etmiş ve bu teklif Siyah Beyazlılar tarafından kabul edilmemişti. Alternatif golcü arayan Lecce, bir dönem Porto ve Atletico Madrid formaları giyen Jackson Martinez'i gündemine aldı.
Lecce'nin gündeminde yer alan bir diğer forvet oyuncusu ise Guido Carillo. Fakat Carillo, Southampton'dan ayrılmak istemediğini Serie A kulübüne iletti.
Lecce'nin yakın zamanda Jackson Martinez'i açıklaması bekleniyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, Jackson Martinez'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı
Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.