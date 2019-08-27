Lecce, Burak Yılmaz için bugün Beşiktaş'la son kez masaya oturacak

TM Dijital Haber Merkezi
Yaklaşık 2 aydır Burak Yılmaz’ın peşinden koşan ve üç kez Beşiktaş’la masaya oturan Lecce yönetimi bugün son kez siyah beyazlı yöneticilerle toplantı yapacak.
BEŞİKTAŞ BURAK'I GÖNDERİRSE YERİNE GOLCÜ BULAMAZ!
Dün akşam İnter deplasmanından (4-0) çıkamayan Lecce’de ileri uçta büyük problemlerin olduğu gözükürken, İtalyanların Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi. Daha önce menajer Özkan Doğan aracılığıyla Fikret Orman’la görüşen, fakat başkanın yıldız golcüyü bırakmaması üzerine İstanbul’dan eli boş dönen Sportif Direktör Meluso’nun transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala yeniden atağa geçeceği bildirilirken, yönetimin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da forvet sıkıntısının yaşandığını göz önüne alarak Burak’ın gidişini veto edeceği anlaşıldı.
Transfer döneminde sadece Lapadula’yı renklerine bağlayan Lecce, uzun bir süredir Burak Yılmaz’ı bekliyordu.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.