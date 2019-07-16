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Lecce, Burak Yılmaz için 2,5 milyon Euro ödemeyi kabul etti

Lecce, Burak Yılmaz için 2,5 milyon Euro ödemeyi kabul etti

Serie A ekibi Lecce, Burak Yılmaz için 2,5 milyon euro maaş ödemeyi kabul etti, topu Fikret Orman'a attı.

TM Dijital Haber Merkezi

Daha önce Burak Yılmaz transferi için menajer Özkan Doğan aracılığıyla İstanbul’a gelen ve Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Lecce’nin yıldız golcüden vazgeçmediği, hatta İtalyanların 2 milyon euro’luk maaş teklifini 2,5 milyon euro’ya çıkardığı ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Serie B’yi ikinci sırada bitiren ve bu sezon Serie A’da oynamaya hak kazanan Lecce’de Sportif Direktör Meluso, menajer Özkan Doğan’la birlikte yeniden Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Daha önce siyah beyazlı kulübe 1,5 milyon Euro bonservis, 33 yaşındaki Burak’a ise 2 milyon Euro maaş teklif eden sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcu için 500 bin Euro'yu daha gözden çıkardığı öğrenilirken, Meluso’nun menajer Özkan Doğan aracılığıyla Başkan Fikret Orman’dan haber beklediği, olası olumsuz bir durumda İtalyan ekibinin Zaza’ya yönleneceği bildirildi.

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Beşiktaş’tan hatrı sayılı bir maaş alan Burak Yılmaz konusunda ikileme düşen Başkan Orman’ın en kısa süre içinde Lecce’ye cevap vermesi beklenirken, Burak Yılmaz’ın ise yönetime ‘Başkanım izniniz olursa İtalya hayalimi gerçekleştirmek istiyorum’ dediği ifade edildi.

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