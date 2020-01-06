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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:16
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:16

LeBron James'ten triple-double! 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist!

LeBron James'ten triple-double! 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist!

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NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'ı 106-99 yendi. Lakers'ın yıldızı LeBron James 21 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Pistons'ı 106-99 yendiği mücadelede 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.

Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı.

Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.

Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Minnesota Timberwolves'a 118-103 mağlup olduğu mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 135-132

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-111

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 103-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 114-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99

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