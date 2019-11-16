Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. LeBron James yine taraftarları mest etmeyi başardı

LeBron James yine taraftarları mest etmeyi başardı

LeBron James yine taraftarları mest etmeyi başardı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Sacramento Kings galibiyetinde oynadığı rol ve attığı sayılarla yine taraftarları mest etmeyi başardı.

Los Angeles Lakers, Sacramento Kings karşısında çok zorlandığı maçta 5,5 saniye kala LeBron James’ten gelen iki serbest atış isabeti ve maçın son saniyesinde Anthony Davis’in Harrison Barnes’a yaptığı blok ile rakibini 99-97 mağlup etmeyi başardı.

Lakers bu sonuçla bu sezon 12. maçında 10. galibiyetine uzandı. Kings ise 11. maçında yedinci kez kaybetti.

LeBron James maçı 29 sayı, 11 asist ve 4 ribaund ile tamamlarken Davis de 17 sayı, 5 ribaund ve 4 blok ile oynadı.

Lebron James üst üste 8 sayı bulduğu sekansda attığı üçlükle salonu çılgına çevirdi:


Hercai'nin yıldızından hamilelik müjdesi
Jet Sosyete'de nostalji rüzgarı
Sıla'dan şef sevgilisine romantik kutlama
Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri´n

´Yırtıcı Kuş´un Havada Yakıt İkmali Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gümüşhane'de 12 bin yıllık Dipsiz Göl define kazısı ile kurutuldu

Balık tutmaya gidince fark ettiler...Tam 7.5 milyon yıllık!