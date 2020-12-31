LeBron James üst üste 1000. maçta çift haneli skor üretti

30 Aralık'ta doğum gününü kutlayan ve 36 yaşına giren LeBron James, San Antino karşısında 26 sayıyla oynamayı başardı.
James böylece, üst üste 1000 maçta çift haneli skor üretmeyi başardı.
LeBron James, kariyerinde 1,261. kez bir maçta 10+ sayı attı ve Kevin Garnett’i geçerek 4. sıraya yükselmeyı de başardı.
En fazla üst üste 10+ sayı atan oyuncular
LeBron James 1000 (Kariyeri devam ediyor)
Michael Jordan 866
Kareem Abdul-Jabbar 787
NBA'de gecenin sonuçları:
Grizzlies 107-126 Celtics
Hawks 141-145 Nets
Bucks 108-119 Heat
Hornets 118-99 Mavericks
Lakers 121-107 Spurs
Trail Blazers 105-128 Clippers
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.