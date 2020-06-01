LeBron James: 'Neden Amerika bizi de sevemiyor?'

NBA oyuncularının George Floyd'un öldürülmesi ve devamında gelen protestolarla ilgili sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Son olarak LA Lakers forması giyen LeBron James, konu hakkında yaptığı paylaşımda "Neden Amerika bizi de sevemiyor?" diye sordu.

Yine LeBron ve Anthony Davis de Instagram storylerinde yaptıkları paylaşımlarda "Siz bizimle değilseniz, biz hiç değiliz" diyerek aynı paylaşımları yaptı.