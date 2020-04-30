LeBron James, NBA'de sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanladı

Yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanlayarak, "Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.
Maçların iptal edilmemesi gerektiğini savunan LeBron James, "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız." görüşünü paylaştı.
NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi, ocak ayında Sarı-Kırmızılılardan ayrılmış ve Rennes'e imza atmıştı. Fransız ekibi, 31 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzadığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolda liglerin oynanması yönünde umutlu olduğunu söyledi.
Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.