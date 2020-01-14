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  • 14 Ocak 2020 Salı 11:32
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  • 14 Ocak 2020 Salı 11:40

Le Havre, Umut Meraş için 10 milyon Euro isteyince Fenerbahçe anında masadan kalktı

Le Havre, Umut Meraş için 10 milyon Euro isteyince Fenerbahçe anında masadan kalktı

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Sol bek mevkisinde birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe son olarak milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için teklif yaptı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Le Havre takımının cevabı sarı-lacivertli kurmayları şaşkına çevirdi.

Sol bek mevkisine mutlaka transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Ricardo Rodriguez ve Melnjak'tan sonra rota Umut Meraş'a dönmüştü. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve teklifini ilettiği ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO TALEP ETTİ!

Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Umut Meraş için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

LE HAVRE EURO 2020'Yİ BEKLİYOR

Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü.

Bu arada Umut Meraş'ı İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.

(Takvim)

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