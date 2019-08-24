Le Havre, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek istiyor

Fransız ekibi Le Havre, Bursaspor'dan ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor..
Geçtiğimiz ay 1.3 milyon Euro karşılığında 23 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna katan Mavi-Lacivertliler, şimdi ise Ertuğrul Ersoy'un peşine düştü. Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki savunmacı için Yeşil-Beyazlılar'a 750 bin Euro teklif etti.
Genç oyuncu da zor günler geçiren kulübüne destek olmak için 750 bin Euro'luk alacağından vazgeçeceğini iletti. Bu doğrultuda yaklaşık 1.5 milyon Euro artıya geçecek olan Bursaspor'un teklifi kabul ettiği öğrenildi.
(Fanatik)
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