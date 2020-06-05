Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

AKŞAM
İTALYAN basını Lazio’nun sezon sonu takımdan ayrılacak olan Caicedo’nun yerine Giroud ile görüştüğünü ancak transferde anlaşma sağlanmadığını dile getirdi. Haberde, Fransız forvetin Chelsea ile sözleşme yenilemesi nedeniyle Lazio’nun elindeki tek seçeneğinin ise Vedat Muriqi olduğu da yazıldı. İngiliz ekibi West Bromwich de 26 yaşındaki golcü ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Bilic, Kosovalı golcüyü takımında görmeyi çok istiyor. Bu konudaki girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Vedat’ın satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor. Olası satıştan Vedat’ın eski kulübü Çaykur Rize yüzde 15 pay alacak.
MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
ALMAN basınından çılgın bir transfer iddiası geldi.