Lazio'nun tek seçeneği Vedat Muriqi

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

AKŞAM



İTALYAN basını Lazio’nun sezon sonu takımdan ayrılacak olan Caicedo’nun yerine Giroud ile görüştüğünü ancak transferde anlaşma sağlanmadığını dile getirdi. Haberde, Fransız forvetin Chelsea ile sözleşme yenilemesi nedeniyle Lazio’nun elindeki tek seçeneğinin ise Vedat Muriqi olduğu da yazıldı. İngiliz ekibi West Bromwich de 26 yaşındaki golcü ile yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Bilic, Kosovalı golcüyü takımında görmeyi çok istiyor. Bu konudaki girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Vedat’ın satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor. Olası satıştan Vedat’ın eski kulübü Çaykur Rize yüzde 15 pay alacak.