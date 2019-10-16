Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi
Galatasaray’ın sözleşmesini uzatmak istediği 19 yaşındaki Yunus Akgün için İtalya’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Lazio’nun genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü.
Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün'ün 2020 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak istediği öne sürülüyordu. İtalyan basını ise genç sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.
Çizme'de yayım yapan Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak okuyucularıyla paylaştığı haberinde Lazio'nun yetenekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü. İtalyan kulübüne yakınlığıyla bilinen haber portalı, oyuncunun Serie A kulübüne gitmeyi çok istediğini kaydetti.
(Fanatik)