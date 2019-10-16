Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,5055
  • 281.597
  • 93556.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Lazio'nun Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Galatasaray’ın sözleşmesini uzatmak istediği 19 yaşındaki Yunus Akgün için İtalya’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Lazio’nun genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün'ün 2020 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak istediği öne sürülüyordu. İtalyan basını ise genç sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Çizme'de yayım yapan Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak okuyucularıyla paylaştığı haberinde Lazio'nun yetenekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü. İtalyan kulübüne yakınlığıyla bilinen haber portalı, oyuncunun Serie A kulübüne gitmeyi çok istediğini kaydetti.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor!
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ahu Yağtu'nun isyanı! 'Yettiniz artık'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
<p>Kızıltepe´ye bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü´ne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı.

Havan Topu Saldırısında Yaralanan Çocuk: İkinci Bombada Bir Kadının Eli Koptu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı

Emekli çift üretmeye başladı! Tanesi 10 lira, taleplere yetişemiyorlar