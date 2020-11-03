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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 20:03
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Lazio'nun başı koronayla dertte! Soruşturma açıldı...

Lazio'nun başı koronayla dertte! Soruşturma açıldı...

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AA

İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine ilişkin ihlal olup olmadığını tespit etmek amacıyla Lazio Kulübü hakkında soruşturma başlattı.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyon spor savcısı Giuseppe Chine'nin, Lazio takımında geçen hafta bazı oyuncuların pozitiflik durumundan yola çıkarak, Lazio'nun Formello'daki tesislerinde Kovid-19 sağlık protokollerine yönelik ihlal olup olmadığını tespit etmek üzere iki ayrı teftiş talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, spor savcılığının gönderdiği temsilcilerin, Lazio Başkanı Claudio Lotito ile kulüp doktoru Ivo Pulcini'nin ifadelerini aldığı ifade edildi.

Spor savcılığı temsilcilerinin, Lazio'nun UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile 28 Ekim'de oynadığı maç ve Serie A'da 1 Kasım'daki Torino ile yapılan müsabaka öncesinde takıma yapılan sürüntü testlerinin raporlarını da incelediği kaydedildi.

Corriere dello Sport'un haberinde de Laziolu oyuncular; Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen haftaki Club Brugges maçı kadrosunda yer almadığı ayrıca yarınki Zenit St. Petersburg maçı kadrosuna da alınmadığı belirtilirken, bu 3 oyuncunun, takvimde Şampiyonlar Ligi maçları arasında kalan geçen pazar ligde Torino karşısında oynamış olmalarının kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

Haberde, Immobile, Leiva ve Strakosha'nın Şampiyonlar Ligi müsabakalarının kadrosunda yer almayıp, lig maçında oynamalarının soruşturmanın ana konusu olduğu kaydedildi.

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