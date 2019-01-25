Serie A takımlarından Lazio, forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'a Felipe Caicedo için cevap verdi.

İtalyan basınının haberine göre Lazio, Caicedo için 3 milyon euro teklif eden Galatasaray'ı reddetti. Lazio'nun Galatasaray'a ''Biraz geç kaldınız. Transfer döneminin bitmesine 7 gün kala bu teklifle geldiniz. Bu kadar kısa süre içinde Caicedo'nun yerine başka forvet bulamayız.'' dediği belirtildi.

TERİM, BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEK

30 yaşındaki Ekvadorlu forvet için olumsuz yanıt alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yönetime oldukça sinirlendiği ve bu transferi kendisinin yöneteceği iddia edildi.

Şu anda Dubai'de bulunan Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun İtalya'ya dönmesini bekleyen Terim, Lotito ile telefon görüşmesi yaparak başkanı ikna etmeye çalışacak.

TARAFTAR SICAK BAKMIYOR

Son 13 yılda 10 farklı kulüpte forma giyen Caicedo, 2017'de Espanyol'dan Lazio'ya 2.5 milyon euroya transfer olmuştu. Ekvatorlu futbolcu, kariyerinde sadece 2010-2011 sezonunda çift haneli gol sayısına ulaştı ve bu sezon Lazio forması altında 17 maçta 2 golün altına imza attı. Caicedo'nun 13 sezonda toplam 70 lig golünün altına imza atması da dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray taraftarlarının da 30 yaşındaki forvete sıcak bakmadığı görülüyor.

Lazio ile olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek olan ve forvet, sağ açık pozisyonlarında görev alan Caicedo, Ekvator Milli Takımı'nda 68 maçta 22 kaydetti.

(Sporx)