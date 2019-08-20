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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:53
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:53

Lazio yetkilileri Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor

Lazio yetkilileri Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor

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Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

FFP kriterleri sebebiyle 3 milyon Euro ekside olan Galatasaray bir yandan Diagne’yi elden çıkarmak isterken diğer yandan ‘B’ planını devreye sokma peşinde.

Kendisine gelen teklifleri bir bir reddeden ve şu anda sarı kırmızılı formayı giyen Diagne’de kriz yaşayan Cimbom Yunus Akgün - Martin Linnes kartını kullanmak isterken, Lazio’nun Yunus için İstanbul’a geleceği ve Abdurrahim Albayrak’la masaya oturacağı belirtildi.

LAZİO YUNUS AKGÜN İÇİN BU SEFER ÇOK CİDDİ

Galatasaray’ın içinde bulunduğu durumu iyi bilen ve paraya ihtiyacı olan kulübü köşeye sıkıştırmak isteyen İtalyanların Yunus Akgün için 3 milyon Euro teklif edeceği öğrenilirken, Sportif Direktör Iglı Tare’nin menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı yönetime haber gönderdiği ifade edildi. Daha önce de genç futbolcuyu istemesine rağmen resmi anlamda girişimlerde bulunmayan Lazio’nun bu sefer atağa geçeceği bildirilirken, oyuncunun da Serie A’da oynamaya sıcak bakması transferin her an bitebileceğine işaret ediyor.

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