Lazio, Vedat Muriqi'yi ucuza transfer ettiğini düşünüyor

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Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'den kadrosuna kattıkları Vedat Muriqi'yi ucuza kapattıklarını düşünüyor. Tare, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemi olmasaydı Vedat'ı bu rakama alamazdık. Lazio forması giymesinde koronavirüsün payı büyük” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Muriqi'nin yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.



Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun.

"PANDEMİ OLMASA MURIQI'Yİ BU FİYATA ALAMAZDIK"

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde koronavirüsün payı büyük" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.