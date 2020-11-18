Lazio, Vedat Muriqi'nin ikinci taksitini Fenerbahçe'ye faizli ödeyebilir

Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki özel bir madde yeni ortaya çıktı. Kosovalı forvetin bonservisinin ilk taksitini Sarı-Lacivertlilere yatıran İtalyan ekibi, ikinci taksiti yıl sonuna kadar yatırmazsa yüzde 18 faiz ödemek zorunda kalacak.

Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi'in sözleşmesinde yer alan bir detay ile ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı.



İLK TAKSİT ÖDENDİ

II Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun 17.5 milyon Euro'yu sarı-lacivertli takıma 4 taksit şeklinde ödeyeceği ve ilk taksit olan 4 milyon 875 bin Euro'yu da yatırdığı belirtildi.

İKİNCİ ÖDEMEYİ ERTELEMEK İSTİYORLAR

İkinci ödemenin de ilk ödeme ile aynı olduğu ve Lazio'nun bu ödemeyi ocak ayına kadar ertelemeye çalıştığı öğrenildi. İtalyan ekibinin normalde ikinci ödemeyi bu yılın son ayına kadar yapması gerekiyordu.

YIL SONUNA KADAR ÖDEMEZLERSE YÜZDE 18 FAİZLİ YATIRMAK ZORUNDALAR

Lazio'nun ikinci taksiti bu yılın sonuna kadar ödememesi durumunda sözleşme gereği %18 daha fazlasını Fenerbahçe'ye verecek. Bu ücrette yaklaşık olarak 900 ila 950 bin Euro arası gibi bir ücrete tekabül ediyor.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Öte yandan Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Kosovalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta gol atma başarısı gösteremedi.