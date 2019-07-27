Lazio ve Lille kulübünün yetkilileri İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

Yusuf Yazıcı konusu bir türlü kapanmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu 'Bu sezon kimseyi satmayacağız. Lille Trabzonspor'un beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadı' açıklamasını yapsa da Yusuf için Lille ve Lazio'nun baskısı sürüyor. İki kulübün yetkililerinin kaptan için yeniden randevu talep ettiği ve İstanbul'a dönen Ağaoğlu'nun kendileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkanın 20 milyon euro gibi rakamların konuşulması halinde Yusuf'un transferine yönetimin de onayını alarak izin vereceği ifade edildi.
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