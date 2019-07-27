  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Lazio ve Lille kulübünün yetkilileri İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
  • |
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:42

Lazio ve Lille kulübünün yetkilileri İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

Lazio ve Lille kulübünün yetkilileri İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek

Paylaş

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı defteri kapanmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon oyuncu satmayacağız demesine rağmen Lille ve Lazio'nun transfer için baskıları sürüyor.

Yusuf Yazıcı konusu bir türlü kapanmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu 'Bu sezon kimseyi satmayacağız. Lille Trabzonspor'un beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadı' açıklamasını yapsa da Yusuf için Lille ve Lazio'nun baskısı sürüyor. İki kulübün yetkililerinin kaptan için yeniden randevu talep ettiği ve İstanbul'a dönen Ağaoğlu'nun kendileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkanın 20 milyon euro gibi rakamların konuşulması halinde Yusuf'un transferine yönetimin de onayını alarak izin vereceği ifade edildi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ahmet Çalık'ın talipleri artıyor

title

Galatasaray'ın Schneiderlin için yaptığı teklif ortaya çıktı

title

Beşiktaş, Martins Indi, Tonelli ve Roncaglia'dan birini transfer edecek

Kaçan Boğa, Sahiplerine Zor Anlar Yaşattı!

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de flaş transfer!
Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Fenerbahçe devreye girdi
Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe devreye girdi

CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Kjaer'den sonra o da geliyor
Kjaer'den sonra o da geliyor

Kjaer'den sonra o da geliyor

Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor
Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Abdullah Avcı istedi transfer bitiyor

Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...
Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Amansız takip! Tanzanya'ya bile gitmişler...

Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.

Lig başlamadan Florya'ya gelecek
Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Lig başlamadan Florya'ya gelecek

Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.