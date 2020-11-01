Lazio uzatma dakikalarında mucizevi geri dönüşe imza attı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, gol düellosunun yaşandığı maçta Torino'yu 4-3 yendi. Konuk ekibin 2 golü uzatmalarda geldi.
Lazio, 15. dakikada Andreas Pereira'nın ceza sahası içinde çektiği sert şutla 1-0 öne geçti.
Torino'nun, 19. dakikada kazandığı kornerde ortayı gole çeviren Bremer takımına beraberliği getirdi. 24. dakikada penaltı kazanan ev sahibi takım, Belotti'nin vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.
Mavi-beyazlı takım, 49'da Milinkovic-Savic'in ceza sahası dışında kazandığı durak topta, harika bir vuruş yaparak takımının beraberliği yakalamasını sağladı ve skor 2-2 oldu.
87'de Torino adına sahneye çıkan Lukic, önce Lazio'lu defans oyuncusunu ardından kaleciyi çalımlayarak takımını 3-2 öne geçirdi.
Lazio, 90+5'te Ciro Immobile'nin penaltı golüyle skoru 3-3'e yaptı.
90+8'de Lazio'nun kazandığı serbest vuruşta Torino kalesi önünde karambol yaşandı. Son olarak Caicedo, ağları havalandırarak takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi.
Torino bu yenilginin ardından 1 puanda ve 19. sırada kaldı. Üst üste 2. maçını kazanan Lazio ise puanını 10 yaptı.
Kasımpaşa yenilgisi bardağı taşırdı. Trabzonspor yönetimi İngiliz teknik adamla yollarını ayırdı. Fırtına'da ilk aday ise Şota Arveladze.
Dövüş kariyerini sonlandırdığını açıklayan Khabib Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vurdu.
İngiltere Premier Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Everton, Newcastle United maçında yenilmekten kurtulamadı. Cenk Tosun'un dönüş maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan Everton, liderliği ise Liverpool'a kaptırdı.
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio, 3-2 geriye düştüğü Torino deplasmanında uzatmalarda attığı 2 golle 4-3 kazandı. Muriqi, ilk 11 başladığı karılaşmada yerini 57. dakikada Ciro Immobile'e bıraktı.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.