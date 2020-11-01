Lazio uzatma dakikalarında mucizevi geri dönüşe imza attı

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio, 3-2 geriye düştüğü Torino deplasmanında uzatmalarda attığı 2 golle 4-3 kazandı. Muriqi, ilk 11 başladığı karılaşmada yerini 57. dakikada Ciro Immobile'e bıraktı.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, gol düellosunun yaşandığı maçta Torino'yu 4-3 yendi. Konuk ekibin 2 golü uzatmalarda geldi.

Lazio, 15. dakikada Andreas Pereira'nın ceza sahası içinde çektiği sert şutla 1-0 öne geçti.

Torino'nun, 19. dakikada kazandığı kornerde ortayı gole çeviren Bremer takımına beraberliği getirdi. 24. dakikada penaltı kazanan ev sahibi takım, Belotti'nin vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.

Mavi-beyazlı takım, 49'da Milinkovic-Savic'in ceza sahası dışında kazandığı durak topta, harika bir vuruş yaparak takımının beraberliği yakalamasını sağladı ve skor 2-2 oldu.

87'de Torino adına sahneye çıkan Lukic, önce Lazio'lu defans oyuncusunu ardından kaleciyi çalımlayarak takımını 3-2 öne geçirdi.

Lazio, 90+5'te Ciro Immobile'nin penaltı golüyle skoru 3-3'e yaptı.

90+8'de Lazio'nun kazandığı serbest vuruşta Torino kalesi önünde karambol yaşandı. Son olarak Caicedo, ağları havalandırarak takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi.

Torino bu yenilginin ardından 1 puanda ve 19. sırada kaldı. Üst üste 2. maçını kazanan Lazio ise puanını 10 yaptı.