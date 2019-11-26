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Lazio, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor

Lazio, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor

Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. İngiliz basını, Liverpool'un Alisson'un yedeği olarak Trabzonsporlu eldiveni düşündüğünü yazarken, İtalyanlar ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu..

Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. İngiliz basını, Liverpool'un Alisson'un yedeği olarak Trabzonsporlu eldiveni düşündüğünü yazarken, İtalyanlar ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu. Geçen hafta Juventus ve Leipzig'in Uğurcan'ı gündemlerine aldığı ifade edilmişti.

(Fotomaç)


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