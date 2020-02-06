Lazio, Mario Lemina transferi için Southampton ile görüşmelere başladı

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için Lazio devreye girdi.
Sezon başında İngiliz kulübü Southampton’dan 1 milyon euro’ya kiralanan Mario Lemina için İtalyan devi Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
Birçok kez Beşiktaş’ın gündemine gelmesine rağmen Abdullah Avcı’nın tercihini Elneny’den yana kullanması sonrası Galatasaray’la anlaşmaya varan Lemina’nın Lazio’nun radarında olduğu belirtilirken Sportif Direktör Iglı Tare’nin Sergey Milinkovic Savic’i 100 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planladığı ve ardından Mario Lemina’yı kadrosuna katmayı düşündüğü kaydedildi.
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maça çıkıp 1 gol atan Gabonlu orta sahanın son haftalardaki performansı bir hayli dikkat çekerken 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’16 milyon euro’luk opsiyonun’ yönetimi kara kara düşündürdüğü bildirildi.
Daha önce Serie A’da Juventus forması giyen Lemina’nın Galatasaray’da kalmak istediği anlaşılırken Lazio’nun Southampton’la şimdiden görüşmelere başladığı belirtildi.
Mario Lemina daha önce Lorient, Marsilya, Juventus ve Southampton'da top koşturmuştu.
(Star)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
Galatasaray’da sakatlığını atlatan Radamel Falcao koşulara başladı.
Barcelona'da Sportif Direktör Eric Abidal ile problemler yaşayan Messi, sezon sonunda Katalan devinden ayrılmaya karar verdi.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.