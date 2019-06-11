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11 Haziran 2019 Salı 14:13 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:14

Lazio, Jailson için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro ödemeye hazır

Lazio, Jailson için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro ödemeye hazır

Transfere kaynak yaratmak için Jailson’u satış listesine koyan Fenerbahçe’ye süper haber.

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak yaratmaya çalışıyor. Miha Zajc ve Eljif Elmas'ın satışından kaynak yaratmak isteyen sarı-lacivertli yönetim bir farklı opsiyon olarak da Jailson'u düşünüyor.

Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı.

Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk ligini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip. Lazio bu transfer için kasasından 12 milyon euro çıkartmaya hazır ancak öncelikli olarak Milan Badelj'in iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkartılması gerekiyor" denildi.

(Sporx)

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