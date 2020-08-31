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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:47
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Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı

Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı

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AA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.

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