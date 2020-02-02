Lazio evinde çok farklı

Olimpico'da oynana karşılaşmada Lazio 5-1'lik skorla galip geldi. Lazio'ya 3 puanı getiren golleri 3 ve 29. dakikalarda Ciro Immobile, 16 ve 38'de Felipe Caicedo ile 58'de Bobby Adekanye kaydetti. SPAL'ın tek golünü 65. dakikada Simone Missiroli kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Lazio puanını 49'a yükseltti. Lazio'nun yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. SPAL ise 15 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. SPAL evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep'e 5-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.
Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.