Lautaro'ya teklif

AKŞAM
TYC Sports’un haberine göre; taraflar anlaşmaya yakın. Genç futbolcunun kiralanması bekleniyor. Luyindama’nın sakatlığı sonrası stopere takviye şart olmuştu.
GÖZTEPE’YE 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuru yaptı.
Kara Kartal öz evladıyla yeni bir dönem için kanat çırpmaya hazırlanıyor. SiyahBeyazlı takımla 1.5 yıllık mukavele imzalayan Sergen Yalçın ve ekibi bugün idmana çıkacak. Murat Şahin, “O gün bugündür” paylaşımıyla heyecanını dile getirdi.
KAYSERİSPOR ile oynanan kupa maçındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Adil Rami’nin talipleri her geçen gün artıyor.
FENERBAHÇE‘NİN Şilili oyuncusu Mauricio Isla’nın model eşi Gala Caldirola, Arjantin’de düzenlenecek bir dans yarışmasına katılacak.
F.BAHÇE’NİN limit aşımı nedeniyle satışa çıkarmayı düşündüğü Max Kruse, Fenerbahçe’den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe, harcama limitinde tam olarak 19 milyon lira açıkta. Sarı Kanarya’nın 3 gün içinde mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Zajc’a gelen teklifler ise açığı kapatmıyor. Max Kruse performansı nedeniyle satılmayacak. Falette ve Rodriguez elden kaçabilir...
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...