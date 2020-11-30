Laurent Blanc'a acil takım aranıyor!

Son olarak PSG'yi çalıştıran Laurent Blanc, 2016 yılından beri takım çalıştırmıyor. Birçok takımla adı anılmasına rağmen halen görev almayan teknik adam açıklamalarda bulundu.
55 yaşındaki Blanc, gün geçtikçe yeni bir görev alma umutlarının azaldığını açıkladı.
"YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"
Fransız teknik adam açıklamasında; "Tabii ki antrenmana çıkmak istiyorum ama günler geçtikçe inancım da azalıyor. Mutlaka geri döneceğim ama bu sefer çocukları yetiştirmek için olabilir. Yapılabilecek çok şey var." dedi.
Laurent Blanc, Paris Saint-Germain'de 3 sezon görev aldı. Fransız teknik adam bu dönemde 3 kez Ligue 1 şampiyonu, 2 kez Fransa Kupası şampiyonu, 3 kez Fransa Lig Kupası şampiyonu ve 3 kez Fransa Süper Kupa aşmpiyonu oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la "liyakat" tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.
• "Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler."
• "Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.