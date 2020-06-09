Laurent Blanc, Fenerbahçe'yi yine reddetti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık kamplarına yeni teknik direktörüyle çıkmak isterken teknik adam listesindeki herkesle görüşmeler sürüyor.
Erol Bulut, Nenad Bjelica ve Rebrov derken gündeme gelen son isim, geçen sene de Ersun Yanal öncesi teklif yapılan isimlerden biri olan Fransız teknik adam Laurent Blanc'dı. Ali Koç'un göreve gelmesinden bu yana çalışmak istediği antrenörler arasında yer alan Blanc, geçen sene olduğu gibi bu sene de Fenerbahçe'ye 'Hayır' cevabı verdi.
PROJE İSTİYOR
Kariyerinde sadece Fransa Milli Takımı, Bordeaux ve PSG'yi çalıştıran, dolayısıyla ülkesinin dışına hiç çıkmayan Blanc, ince eleyip sık dokuyan bir teknik adam olmasıyla biliniyor. Katar sermayesinin, PSG'yi satın almasından sonra görevde olan Blanc, takımın bir yıldızlar topluluğu olmasına karşı çıkmış ve altyapı vurgusu yapmıştı.
GEÇEN SENE DE REDDETMİŞTİ
Başkan Ali Koç'un çalışmayı çok istediği Laurent Blanc hem ekonomik zorluklar hem de kadro istikrarı şansı göremediği gerekçesiyle Sarı lacivertliler'in teklifini reddetmişti. Blanc bu sene de yapılan teklife teşekkür ederek 'Hayır' cevabı verdi.
(Fanatik)
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