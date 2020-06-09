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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 09:15
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Laurent Blanc, Fenerbahçe'yi yine reddetti

Laurent Blanc, Fenerbahçe'yi yine reddetti

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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayan Fenerbahçe, geçen sezon da kapısını çaldığı Laurent Blanc'a bir kez daha teklif götürdü. Fransız antrenör, bir önceki teklifte olduğu gibi yine Sarı-Lacivertlileri reddetti.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık kamplarına yeni teknik direktörüyle çıkmak isterken teknik adam listesindeki herkesle görüşmeler sürüyor.

Erol Bulut, Nenad Bjelica ve Rebrov derken gündeme gelen son isim, geçen sene de Ersun Yanal öncesi teklif yapılan isimlerden biri olan Fransız teknik adam Laurent Blanc'dı. Ali Koç'un göreve gelmesinden bu yana çalışmak istediği antrenörler arasında yer alan Blanc, geçen sene olduğu gibi bu sene de Fenerbahçe'ye 'Hayır' cevabı verdi.

PROJE İSTİYOR

Kariyerinde sadece Fransa Milli Takımı, Bordeaux ve PSG'yi çalıştıran, dolayısıyla ülkesinin dışına hiç çıkmayan Blanc, ince eleyip sık dokuyan bir teknik adam olmasıyla biliniyor. Katar sermayesinin, PSG'yi satın almasından sonra görevde olan Blanc, takımın bir yıldızlar topluluğu olmasına karşı çıkmış ve altyapı vurgusu yapmıştı.

GEÇEN SENE DE REDDETMİŞTİ

Başkan Ali Koç'un çalışmayı çok istediği Laurent Blanc hem ekonomik zorluklar hem de kadro istikrarı şansı göremediği gerekçesiyle Sarı lacivertliler'in teklifini reddetmişti. Blanc bu sene de yapılan teklife teşekkür ederek 'Hayır' cevabı verdi.

(Fanatik)

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