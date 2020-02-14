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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 21:03
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 21:08

Larkin'den sakatlık açıklaması! 'Ciddi bir şey yok'

Larkin'den sakatlık açıklaması! 'Ciddi bir şey yok'

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12 Dev Adam’ın yeni yıldızı Shane Larkin, NTV Spor’a geniş bir röportaj verdi.

Teklif aşamasını anlatan yıldız oyuncu, “Çok heyecanlandım teklifi aldığımda. Futbol formasını giydiğimden beri birçok insan bana sordu. Bu büyük ulusun vatandaşı olduğum için çok mutluyum. Simon, Hırvatistan için oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Olimpiyat’ları düşününce olabilir demiştim ama Türkiye ile olan süreç gerçekleşince, buradaki bağım devreye girdi. Türk olduğum için mutluyum” dedi.

İsim önerilerini gördüğünü söyleyen Larkin, “Birçok isim önerisini gördüm ama annem ve babam bana bu ismi vermişler. Onların verdiği isimle devam etmek istiyorum. Tüm isim önerilerini gördüm. Babam, ne olduğunu bilmiyordu. Anlattığımda heyecanlandı ve mutlu oldu. Babam, bu fırsatın insanın ayağına bir kez gelebilecek bir şey olduğunu söyledi. Ben kendi yolumu takip ettim. Babamın beyzbol oynayışını takip ettim ama beyzbola o kadar da aşık değildim. Basketbola küçük yaştan beri aşıktım. Benim için her zaman daha entersandı. Kendi yolumu takip etmek istedim” ifadelerini kullandı.

12 Dev Adam’ın diğer devşirmesi Wilbekin ile yakın arkadaş olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, “Scottie Wilbekin yakın arkadaşlarımdan biri. Birlikte büyüdük” dedi.

Olimpiyat’a gitmenin kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu söyleyen Larkin, “Dünya Kupası maçlarında ne kadar yetenekli olduğunu gördüm bu takımın. Özel bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Zor olacak ama günün sonunda basketbol kimin ne kadar istediğine bakar. Ben ve takım arkadaşlarım, elimden geleni yapacağız. Genç, atletik ve enerjik oyuncularınız varsa oyunda baskı oluşturabilirsiniz. Tabii bu koça da bağlı ama mücadeleci ruhunuz varsa her zaman şansınız vardır. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor, pratik yapacağız ve maçı kazanmaya çalışacağız. Olimpiyatlara giden bir basketbolcumuz yok şu anda. Benim için en önemli hedeflerden biri bu. Bu ülkeyle Olimpiyatlar’da savaşabilmek dünyanın en büyük motivasyonu olacak. En küçük takımda bile oynasanız basketbolda her zaman baskı vardır. Sizden beklenenler var. Başarmanız gereken şeyler var. Büyük hedeflerimiz var. Ben baskıyı seven bir insanım, oyunun sonunda topun bende olmasını severim. Elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

49 sayı attığı Bayern Münih maçını da anlatan Larkin, “Oyundan çıkıyordum ve skorborda baktım, rekoru kırmam için 3 sayıya ihtiyacım vardı. Ergin Ataman 30 saniye, 1 dakika rahatla, sakinle, rekoru kıracaksın demişti. Beni tekrar oyuna aldı, rekoru kırdım. Sonra hep birlikte güldük” yorumunu yaptı.

Larkin son olarak ise sakatlığı hakkında bilgi verdi: “Bileğim burkuldu, ciddi bir durum yok. Sakatlandıktan sonra oynamaya devam etmek istedim ama ağrımdan dolayı olmadı. 2-3, belki de 4 hafta sürecek bir durum. Ciddi değil.”

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