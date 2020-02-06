Larkin: 'Koç ve takım arkadaşlarım bana inandı'

Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i 96-91 mağlup etti. Shane Larkin, maçın ikinci yarısında 25 sayı kaydederek yıldızlaştı.
Larkin maç sonu açıklamasında; "Bugün karakter koyduk. Tüm maç boyunca savaştık. Zalgiris, bugün inanılmaz şut attı. Bazen böyle olur. Ancak biz takım olarak burdaydık ve kazandık." dedi.
AGRESİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM
Maçın sonunda verimlilik puanı 27 olan Shane Larkin, nasıl devamlılık sağladığı sorusuna; "Agresif kalmaya çalışıyorum. İlk yarıda iyi oynamadım belki ama takım arkadaşlarım ve koç bana inandı. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.
Shane Larkin karşılaşmayı 25 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle tamamladı.
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Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i mağlup etti.
THY Euroleague'in 24. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümde ortaya koydukları mücadeleyle karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.
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