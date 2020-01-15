'Larkin bu hafta tamam'

Hidayet Türkoğlu: “Larkin, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu Milli Takım’da gerek ben gerekse teknik ekip görmek ister. Bu hafta içinde kendisiyle de görüşme yapacağız.”

AKŞAM

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in ABD’li basketbolcusu Shane Larkin’i A Milli Takım’da görmek istediklerini belirterek, tecrübeli oyun kurucu ile bu hafta içinde görüşeceklerini söyledi. A Milli Takım’da oynamak istediğini dile getiren Larkin’in menajeriyle geçen günlerde görüştüklerini belirten Türkoğlu, “Bu hafta içinde de birebir görüşeceğiz. Onunla konuştuktan sonra daha net bir açıklama daha doğru olur. Kendisi beğendiğimiz, THY Avrupa Ligi’nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu takımda gerek ben, gerekse teknik ekip görmek ister. Oyuncuyla konuşmadan şu anda bir şeyler söylemek doğru olmayabilir” açıklamasında bulundu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ve ING Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020’ye ilginin yüksek olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu yoğun tempolarında bizi yalnız bırakmadıkları için antrenörlerimiz Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca ile tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin bilet sattık. Demek ki geçen sene güzel şeyler yapmışız ki haklımız tekrar bu organizasyona sahip çıkıyor” dedi.

KOLTUĞUNA YAKIŞMIYOR

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Afyon Belediyespor ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in Gaziantep Basket maçının hakemlerine tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: “Hayatımda sosyal medya üzerinden kimseye cevap vermedim. Belediye başkanı gibi birisinin sosyal medya üzerinden federasyon ve hakemler hakkında yorum yapması oturduğu koltuğa yakışmıyor. Bir rahatsızlığı varsa açıp telefonu bunu dile getirebilir. Sosyal medya üze