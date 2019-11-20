Larin'e talip var

AKŞAM

Beşiktaş’ın, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Larin’in opsiyonunu Belçika ekibi kullanmazsa, ABD’ye gitmesi büyük ihtimal olarak ön plana çıktı. Çünkü Montreal Impact’ın Teknik Direktörü Thierry Henry, Larin’in alınması için rapor verdi. Larin şu ana kadar Belçika ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 7 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı.