Larin'e talip var
ABD’DEN Beşiktaş’a iyi haber geldi. Sezon sonuna kadar Belçika’nın Zulte Waregem Kulübü’ne kiralanan Cyle Larin’e ABD’nin Montreal Impact takımı talip oldu.
AKŞAM
Beşiktaş’ın, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Larin’in opsiyonunu Belçika ekibi kullanmazsa, ABD’ye gitmesi büyük ihtimal olarak ön plana çıktı. Çünkü Montreal Impact’ın Teknik Direktörü Thierry Henry, Larin’in alınması için rapor verdi. Larin şu ana kadar Belçika ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 7 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı.