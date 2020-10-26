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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:49
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Larin: 'Sahada hep beraber savaştık'

Larin: 'Sahada hep beraber savaştık'

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Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kanadalı golcü, "Kazandığımız için mutluyum. Sahada hep beraber savaştık. Çok çalışacağız ve önümüzdeki hafta da galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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