Larin: 'Sahada hep beraber savaştık'

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşma sonrasında konuştu.
Kanadalı golcü, "Kazandığımız için mutluyum. Sahada hep beraber savaştık. Çok çalışacağız ve önümüzdeki hafta da galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.
Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.