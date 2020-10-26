Larin: 'Sahada hep beraber savaştık'

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Cyle Larin, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kanadalı golcü, "Kazandığımız için mutluyum. Sahada hep beraber savaştık. Çok çalışacağız ve önümüzdeki hafta da galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.