Larin gelmeyecek

AKŞAM
Genç golcüye, İngiliz Leeds United’ın talip olduğu, Waregem’in satın alma opsiyonunu kullanıp, oyuncuyu İngiltere’ye satacağı iddia edildi.
F.BAHÇE’NİN eski futbolcusu Josef’in sosyal medya hesabı hacklendi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “G.Saray, Fatih Hoca’yla şampiyon olacaktır” diye konuştu.
F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”
TRABZON’UN golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’de forma giydiği ilk sezonda üç büyüklerin kalesini de boş geçmedi.
Trabzonspor’un Messi’si Abdülkadir Ömür dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik heyet mutlu.
BELÇİKA basını Zulte Waregem’e kiralanan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Larin’in Beşiktaş’a dönmeyeceğini iddia etti.