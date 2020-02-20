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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 08:00
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 08:00

Larin gelmeyecek

Larin gelmeyecek

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BELÇİKA basını Zulte Waregem’e kiralanan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Larin’in Beşiktaş’a dönmeyeceğini iddia etti.

AKŞAM

Genç golcüye, İngiliz Leeds United’ın talip olduğu, Waregem’in satın alma opsiyonunu kullanıp, oyuncuyu İngiltere’ye satacağı iddia edildi.

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Larin gelmeyecek
Larin gelmeyecek

Larin gelmeyecek

BELÇİKA basını Zulte Waregem’e kiralanan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Larin’in Beşiktaş’a dönmeyeceğini iddia etti.
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