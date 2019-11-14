Lampard kanunları

AKŞAM

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Chelsea, genç kadrosuna rağmen başarılı bir grafik sergilerken Teknik Direktör Frank Lampard’ın ceza sistemi ortaya çıktı. Maç günü geç kalmadan, sosyal sorumluluk projelerine katılmamaya kadar birçok konuda ceza sistemi geliştiren Lampard’ın bu disiplinli tavrı işe yaramışa benziyor.

İŞTE O CEZALAR

-Maç günü geç kalma: 2500 Pound (18 bin TL )

-Antrenmana geç kalma: 2500 Pound (18 bin TL ) (Her 15 dakika için ekstra 2500 Pound)

-Isınma öncesi gym’e geç kalma: 1000 Pound (7 bin TL)

-Tedaviye geç kalma: 2500 Pound (18 bin TL )

-Takım toplantısına geç kalma: Dakika başı 500 Pound (3 bin TL)

-Antrenmana geç başlama: 20 bin Pound (148 bin TL)

-Takım toplantısında veya yemekte telefon çalması: 1000 Pound (7 binTL)

-Maç sonrası menajerden habersiz takım otobüsüne binmeme: 5000 Pound (37 binTL)

-Sosyal sorumluluk projelerine katılmama: 5000 Pound (37 bin 35 TL)

-Hastalık veya sakatlığı, antrenmandan 1,5 saat önce bildirmeme: 10.000 Pound (74 binTL)

-Doktor randevusuna geç kalma: 2500 Pound (18 bin TL)