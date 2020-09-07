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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:50
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Lakers ve Bucks, play-off yarı finalinde ilk galibiyetlerini aldı

Lakers ve Bucks, play-off yarı finalinde ilk galibiyetlerini aldı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off yarı final serisindeki ilk galibiyetlerini aldı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yarı final eşleşmesinin ikinci maçında Houston Rockets'ı 117-109 yenerek seriye 1-1 eşitlik getirdi.

Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle, LeBron James ise 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarları oldu.

386 üçlük kaydeden LeBron James, NBA play-off tarihinde en çok üçlük atan oyuncular listesinde Ray Allen'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Rockets'ta James Harden'ın 27, Eric Gordon'un 24 ve P.J. Tucker'ın 18 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

- BUCKS, KHRİS MİDDLETON'LA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Miami Heat'i 118-115 mağlup etti.

3-0 geriye düştüğü seriyi 3-1'e getiren Bucks'ta, Khris Middleton 36 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Giannis Antetokounmpo 19, Brook Lopez 14 sayılık katkı sağladı.

Heat'te Bam Adebayo'nun 26, Duncan Robinson'un 20, Jae Crowder'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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