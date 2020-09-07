Lakers ve Bucks, play-off yarı finalinde ilk galibiyetlerini aldı

SPOR GÜNDEMİ

Adem Büyük eski takımına dönüyor Adem Büyük eski takımına dönüyor Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.

Aboubakar, Trabzonspor maçında sahada! Aboubakar, Trabzonspor maçında sahada! Burak Yılmaz'ı Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forveti, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de 2 yolcu, 4 transfer Fenerbahçe'de 2 yolcu, 4 transfer Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.

N'oldu sana Ömer! N'oldu sana Ömer! Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.