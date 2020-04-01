Lakers, koronavirüsten tamamen temizlendi!

Los Angeles Lakers'ın, takım tarafından öngörülen 14 günlük ev izolasyonunu tamamladığı ve tüm oyuncularının artık hiçbir koronavirüs semptomu taşımadığı bildirildi.

Los Angeles Lakers'ın, takım tarafından öngörülen 14 günlük ev izolasyonunu tamamladığı ve tüm oyuncularının artık hiçbir koronavirüs semptomu taşımadığı bildirildi.

Lakers'ın iki oyuncusu COVID-19 için pozitif test sonucu almıştı, ancak kimlikleri asla rapor edilmemişti.

Lakers, sezonun askıya alınmasından kısa bir süre önce Brooklyn Nets'le oynamıştı ve bu takımda birçok oyuncunun testi pozitifti.