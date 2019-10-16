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La Liga'dan 'El Clasico' talebi

La Liga'dan 'El Clasico' talebi

La Liga yönetimi, Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı bu ay oynanacak "El Clasico" karşılaşmasının Katalonya'daki olaylar nedeniyle Madrid'e alınmasını İspanya Futbol Federasyonundan talep etti.

İspanya'nın Barcelona kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından La Liga yönetimi harekete geçti.

Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmada güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle La Liga, maçın Madrid'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonundan istekte bulundu.

İspanya Futbol Federasyonu ise talebe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

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