La Liga'da ilk koronavirüs vakası! Ezequiel Garay, testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Hızla yayılan salgın Serie A'da birçok oyuncuda etkisini gösterirken bir haber de La Liga'dan geldi.
Valencia forması giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Garay açıklamasında, '2020'nin kötü başladığı açık. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum' ifadelerini kullandı.
Ezequiel Garay'a yapılan testin pozitif çıkması sonucu La Liga'daki ilk teyitli koronavirüs vakası gerçekleşmiş oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.
Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.
Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.
La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in taç atışı kullanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.