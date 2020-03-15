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  • La Liga'da ilk koronavirüs vakası! Ezequiel Garay, testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
  • 15 Mart 2020 Pazar 14:17
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  • 15 Mart 2020 Pazar 14:27

La Liga'da ilk koronavirüs vakası! Ezequiel Garay, testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

La Liga'da ilk koronavirüs vakası! Ezequiel Garay, testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

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La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Hızla yayılan salgın Serie A'da birçok oyuncuda etkisini gösterirken bir haber de La Liga'dan geldi.

Valencia forması giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Garay açıklamasında, '2020'nin kötü başladığı açık. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ezequiel Garay'a yapılan testin pozitif çıkması sonucu La Liga'daki ilk teyitli koronavirüs vakası gerçekleşmiş oldu.

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