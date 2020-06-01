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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 00:10
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La Liga'da fikstür açıklandı

La Liga'da fikstür açıklandı

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen La Liga'nın başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı belli oldu.

La Liga, 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla devam edecek.

İşte La Liga'da futbola dönüş haftasının programı:

11 HAZİRAN PERŞEMBE

- Sevilla - Real Betis

12 HAZİRAN CUMA

- Granada - Getafe

- Valencia - Levante

13 HAZİRAN CUMARTESİ

- Espanyol - Alaves

- Celta Vigo - Villarreal

- Leganes - Valladolid

- Mallorca - Barcelona

14 HAZİRAN PAZAR

- Athletic Bilbao - Atletico Madrid

- Real Madrid - Eibar

- Real Sociedad - Osasuna

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La Liga'da fikstür açıklandı
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