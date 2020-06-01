SPOR GÜNDEMİ

La Liga'da fikstür açıklandı La Liga'da fikstür açıklandı Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen La Liga'nın başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı belli oldu.

Fenerbahçe, Filip Novak ile anlaştı Fenerbahçe, Filip Novak ile anlaştı Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Trabzonsporlu Filip Novak'ın sarı-Lacivertli takımda kazanacağı ücret ve sözleşme detayları belli oldu.

Çalhanoğlu için varsa yoksa Galatasaray! Çalhanoğlu için varsa yoksa Galatasaray! İtalyan devi AC Milan'da forma giyen A Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı olduğunu sözlerine ekleyen Çalhanoğlu, "Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" dedi.

Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.

Gökhan ve Caner kararını verdi Gökhan ve Caner kararını verdi Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.

Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek