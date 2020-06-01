La Liga'da fikstür açıklandı

La Liga, 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla devam edecek.
İşte La Liga'da futbola dönüş haftasının programı:
11 HAZİRAN PERŞEMBE
- Sevilla - Real Betis
12 HAZİRAN CUMA
- Granada - Getafe
- Valencia - Levante
13 HAZİRAN CUMARTESİ
- Espanyol - Alaves
- Celta Vigo - Villarreal
- Leganes - Valladolid
- Mallorca - Barcelona
14 HAZİRAN PAZAR
- Athletic Bilbao - Atletico Madrid
- Real Madrid - Eibar
- Real Sociedad - Osasuna
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen La Liga'nın başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı belli oldu.
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