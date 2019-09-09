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La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın

La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın

İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulüp arasında teknik heyet ve futbolcu maaşlarında 2019-2020 sezonunda en yüksek sınıra sahip kulübün Barcelona olduğu açıklandı.

İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, kulüplerin mali durumlarını denetim altında tutmak için kadrolarındaki futbolcularına ve teknik personele ödeyecekleri sezonluk üst limiti belirledi.

La Liga, geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da, toplam maaşlarda en yüksek sınıra sahip kulübün Barcelona olduğunu duyurdu.

Katalan kulübünün sezonluk üst sınırı 671 milyon 429 bin avro olarak belirlenirken, Real Madrid (641 milyon 49 bin avro) ve Atletico Madrid (348 milyon 500 bin avro) Barcelona'yı izledi.

Bu arada Villarreal ve Leganes dışında La Liga'daki tüm kulüplerin geçen sezona göre 2019-2020'de giderlerinde gösterecekleri toplam maaş ödemelerindeki üst sınırın arttığı görüldü.

La Liga'da sezonluk toplam maaş ödemelerinde üst sınırı en az olan kulüpler ise Mallorca (29 milyon 970 bin avro), Valladolid (32 milyon 30 bin avro) ve Granada (35 milyon 460 bin avro) olarak sıralandı.

Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile aynı grupta yer alan Getafe'nin ödemelerindeki üst sınırın 56 milyon 280 bin avro olması dikkati çekti.

Kulüplerin bütçelerini yaparken gösterdikleri maaş ödemelerinin, belirlenen bu üst sınırları aşmaması gerekiyor  (AA)

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