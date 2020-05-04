La Liga yönetimi kararını verdi

La Liga yönetiminden son dakika açıklaması geldi. Kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlamasına onay çıktı. Haziran ayında liglerin başlaması hedefleniyor.

İspanya La Liga yönetimi son yaptığı resmi açıklamada bu hafta takımların idmanlara başlayabileceğini duyurdu. La Liga yönetimi Haziran ayında liglerin başlamasını hedef alarak plan ve program hazırlığı yapıldı.

Hükümet tarafından karantina önlemlerinin hafifletilmesinin ardından yetkililerle yapılan toplantı sonrasında La Liga yönetimi İspanya'da takımların bu hafta antrenmanlara başlamasına izin verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolun geri dönüşü, toplumun normal hayata döndüğünün işaretidir. İnsan sağlığı çok önemlidir. Bu yüzden La Liga'yı yeniden başlamak için herkesin sağlığını korumak adına kapsamlı bir protokol hazırladık. Haziran ayında tekrar oynamayı başlamayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.