La Liga ekiplerinden Real Valladolid, koronavirüs testini reddetti

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'nın kendilerine sağladığı koronavirüs testini ‘bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var' diyerek reddetti.

La Liga takımlarından Real Valladolid, lig yönetiminden kendilerine gönderilen Corona virüs test kitini kabul etmediklerini açıkladı.



Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'de basın sözcüsü Espinar, yaptığı açıklamada "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden dolayı reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insalara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)