La Liga ekiplerinden Real Valladolid, koronavirüs testini reddetti

La Liga takımlarından Real Valladolid, lig yönetiminden kendilerine gönderilen Corona virüs test kitini kabul etmediklerini açıkladı.
Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'de basın sözcüsü Espinar, yaptığı açıklamada "La Liga yönetimi bize test önerisinde bulundu ancak bu öneriyi medikal ve sosyal nedenlerden dolayı reddettik. Hiçbir oyuncumuzda hastalık belirtisi yok. Ayrıca bu teste bizden çok daha fazla ihtiyacı olan insanlar var. Önceliğin bu insalara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.
G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...