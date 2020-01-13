La Liga ekibi Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemeye hazır

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Sezona Garitano ile başlayan Espanyol tecrübeli teknik adamla geride Calero – Naldo ikilisini kullanmış, mavi beyazlı ekip bu stoperlerle kötü sonuçlar almıştı. Garitano’dan sonra göreve gelen Machin ise 3’lü defans sistemiyle mesaiye başlasa da 44 yaşındaki çalıştırıcının ömrü 10 hafta sürmüştü.
MARCAO ESPANYOL'UN LİSTESİNDE
La Liga’da çok kötü bir ilk yarı geçiren ve 19 hafta sonunda sadece 11 puan toplayan Espanyol bu sefer teknik direktörlük koltuğuna Abelardo’yu getirdi. İlk maçında Barcelona karşısında 1 puan alan Abelardo defansta her ne kadar Naldo – Bernardo tandemini denese de İspanyol antrenörün acil olarak stoper istediği, Sportif Direktör Francisco Rufete’nin listesinde ise Marcao’nun olduğu belirtildi.
RAUL DE TOMAS'LA TRANSFERE BAŞLADILAR
Portekiz ekibi Chaves’ten 4 milyon euro’ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol’un 5 milyon euro’luk teklif hazırladığı öğrenilirken, Galatasaray’da Fatih Terim’in Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya henüz karar vermediği kaydedildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen Marcao 10 sarı 1 kırmızı kart gördü.
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