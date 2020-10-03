LA Lakers, Miami Heat'i finalin ikinci ayağında da devirdi

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan NBA finallerinde ikinci maç geride kaldı. Lakers, ilk maçın ardından ikinci maçı da 124 – 114'lük skorla kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan NBA finallerinde ikinci maç geride kaldı. Lakers, ilk maçın ardından ikinci maçı da 124 – 114'lük skorla kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi. Lakers'a galibiyeti getiren isimler 33 sayıyla oynayan Anthony Davis ve 32 sayıyla oynayan LeBron James oldu. Lakers'ın bir diğer etkili ismi Rondo ise 16 sayı 10 asistle oynadı.

Miami cephesinde ise Jimmy Butler'ın 25, Kelly Olynyk'in 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Doğu Konferansı şampiyonu Miami'de Goran Dragic ve Bam Adebayo serinin ilk maçında yaşadıkları sakatlık sonrası ikinci maçta görev alamadılar.

Serinin üçüncü karşılaşması Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece Türkiye saati ile 02:30'da oynanacak.