La Gazzetta dello Sport'tan Balotelli iddiası: Galatasaray'a transfer oluyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli için Galatasaray sürprizi yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta Carlo Laudisa imzalı haberde Mario Balotelli'nin sarı kırmızılılara sempatisinin olduğu ve devre arasında bu transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. İşte o haberin detayları...

Devre arasında teknik direktör ile arasındaki problemler yüzünden Brescia'dan ayrılmayı planlayan Balotelli'ye Galatasaray'dan teklif geldi.

Yaz transfer döneminde Brescia'nın bedavaya kadrosuna kattığı Balotelli antrenmanda ortalığı karıştırarak Fabio Grosso ile ipleri tamemen kopardı.

Çin'den gelen tekliflerle ilgilenmediği kaydedilen Balotelli'nin Galatasaray'ın yanı sıra MLS ve Brezilya kulüplerinden'de gelen tekliflere de sıcak baktığı konuşuluyor.

(Sporx)