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  • La Gazzetta dello Sport, Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:17
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:17

La Gazzetta dello Sport, Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı

La Gazzetta dello Sport, Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı

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La Gazzetta dello Sport, İtalyan devi Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin pazarlık kapısını 20 milyon Euro'dan açacağı belirtilirken Kosovalı golcünün de Serie A'da oynamak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la girdiği transfer yarışından galip ayrılıp Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, gösterdiği performansla nokta atışı olduğunu belli etmişti.

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Burnley’in takip ettiği Vedat Muriç için son olarak İtalya’da şampiyonluk kovalayan Lazio devreye girdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Çizme ekibi, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Muriqi'in Seria A'da oynamak istediği ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ve bu bedelden aşağıya yıldız golcüyü satmayı düşünmedikleri kaydedildi.

Şu an takıma para kazandıracak ender isimlerden birinin Vedat Muriqi olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi Lazio’nun oluşan ilgisini ve olası bir transfer fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki forvet, birçok kulübün scoutu tarafından da izleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, toplam 15 gol attı, 5 asist yaptı.

Kosova formasıyla da 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Muriqi'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

(Fanatik)

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La Gazzetta dello Sport, İtalyan devi Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin pazarlık kapısını 20 milyon Euro'dan açacağı belirtilirken Kosovalı golcünün de Serie A'da oynamak istediği aktarıldı.
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