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  3. La Gazzetta dello Sport: Kevin Prince Boateng, Beşiktaş forması giymeye hazır

La Gazzetta dello Sport: Kevin Prince Boateng, Beşiktaş forması giymeye hazır

La Gazzetta dello Sport: Kevin Prince Boateng, Beşiktaş forması giymeye hazır

Sassuolo forması giyen Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği oyunculardan biri olduğu iddia edilen Kevin Prince Boateng'in siyah beyazlılara transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ganalı futbolcunun Sassuolo'dan ayrılacağı ve şu ana kadar en iyi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı öne sürüldü. 

Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin Prince Boateng için Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alma kararından vazgeçtiğini ve şu anda Ganalı futbolcu için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan olduğu vurgulandı. Sassuolo'nun oyuncuyu 8 milyon euro karşılığında satmak istediği ifade edildi. 

(Futbol Arena)

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